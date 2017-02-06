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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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СБУ не запрещала въезд российскому актеру С.Садальскому - Е.Гитлянская

Киев • УНН

 • 13897 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Служба безопасности Украины не запрещала въезд российскому актеру Станиславу Садальскому. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

СБУ не запрещала въезд российскому актеру С.Садальскому - Е.Гитлянская

"СБУ ему (Станиславу Садальскому - ред.) не запрещала въезд", - сказала Е.Гитлянская.

Она также добавила, что у нее нет информации о том, что СБУ якобы посылала соответствующее сообщение о запрете въезда российскому актеру.

Отметим, ранее актер в соцсетях сообщил, что его не пустили в Украину. Также он опубликовал копию обращения в СБУ, в котором просят запретить его въезд в страну.

Украинские Национальные Новости

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