СБУ не запрещала въезд российскому актеру С.Садальскому - Е.Гитлянская

"СБУ ему (Станиславу Садальскому - ред.) не запрещала въезд", - сказала Е.Гитлянская.

Она также добавила, что у нее нет информации о том, что СБУ якобы посылала соответствующее сообщение о запрете въезда российскому актеру.

Отметим, ранее актер в соцсетях сообщил, что его не пустили в Украину. Также он опубликовал копию обращения в СБУ, в котором просят запретить его въезд в страну.