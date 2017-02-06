СБУ не запрещала въезд российскому актеру С.Садальскому - Е.Гитлянская
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Служба безопасности Украины не запрещала въезд российскому актеру Станиславу Садальскому. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.
"СБУ ему (Станиславу Садальскому - ред.) не запрещала въезд", - сказала Е.Гитлянская.
Она также добавила, что у нее нет информации о том, что СБУ якобы посылала соответствующее сообщение о запрете въезда российскому актеру.
Отметим, ранее актер в соцсетях сообщил, что его не пустили в Украину. Также он опубликовал копию обращения в СБУ, в котором просят запретить его въезд в страну.