СБУ не впустила до України близько 1300 іноземців від початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Від початку 2020 року Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України 1298 іноземцям. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у СБУ.
“Відповідно до ст. 13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” СБ України у 2019 році заборонено в’їзд на територію України 1160 іноземцям, у 2020 році… - 1298 іноземцям”, - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що відповідно до закону “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” рішення про заборону на в’їзд в Україну приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, СБУ або органом охорони державного кордону.
Нагадаємо, в червні СБУ повідомляли, що вони з 2014 року заборонили в’їзд до України близько 10 тис. іноземців.