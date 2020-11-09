СБУ не впустила в Украину около 1300 иностранцев с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. От началу 2020 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 1298 иностранцам. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в СБУ.
"Согласно ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" СБ Украины в 2019 году запрещен въезд на территорию Украины 1160 иностранцам, в 2020 году ... - 1298 иностранцам", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что в соответствии с законом "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете на въезд в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органом охраны государственной границы.
Напомним, в июне СБУ сообщали, что они с 2014 года запретили въезд в Украину около 10 тыс. иностранцев.