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СБУ не впустила в Украину около 1300 иностранцев с начала года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. От началу 2020 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 1298 иностранцам. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в СБУ.

"Согласно ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" СБ Украины в 2019 году запрещен въезд на территорию Украины 1160 иностранцам, в 2020 году ... - 1298 иностранцам", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что в соответствии с законом "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете на въезд в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органом охраны государственной границы.

Напомним, в июне СБУ сообщали, что они с 2014 года запретили въезд в Украину около 10 тыс. иностранцев.

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