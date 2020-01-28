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СБУ не може підтвердити інформацію про включення ексдепутата Криму Ганиша до списків на обмін

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Служба безпеки України не може розкрити інформацію про можливе включення в списки на обмін колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, якого звинувачують в державній зраді, йдеться у відповіді СБУ на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.

СБУ не може підтвердити інформацію про включення ексдепутата Криму Ганиша до списків на обмін

“Згідно з ч. 2 ст. 11 і ч. 2 ст. 21 Закону України „Про інформацію“, збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації (персональних даних) про особу без її згоди або його законних представників не допускається”, — йдеться в документі.

20 січня адвокат Ганиша Андрій Руденко розповів, що їм “наполегливо рекомендували” погодитися на обмін утримуваними особами у вересні та грудні 2019 року, але вони відмовилися, оскільки зацікавлені в розгляді справи.

19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Засуджений також зобов’язаний виплатити 5389 гривень судових витрат. До набуття законної сили рішення суду Ганиш має перебувати під домашнім арештом. Такий запобіжний захід діятиме, поки апеляційний суд не винесе рішення.

Ганиш просив суд визнати його невинуватим і виправдати.

Ексдепутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

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