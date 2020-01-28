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СБУ не может подтвердить информацию о включении экс-депутата Крыма Ганыша в списки на обмен

Киев • УНН

 • 10386 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Служба безопасности Украины не может раскрыть информацию о возможном включении в списки на обмен бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, которого обвиняют в государственной измене, говорится в ответе СБУ на запрос проекту Радио Свобода Крым.Реалии, передает УНН.

СБУ не может подтвердить информацию о включении экс-депутата Крыма Ганыша в списки на обмен

“Согласно ч. 2 ст. 11 и ч. 2 ст. 21 Закона Украины „Об информации“, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации (персональных данных) о лице без его согласия или его законных представителей не допускается”, — говорится в документе.

20 января адвокат Ганыша Андрей Руденко рассказал, что им “настойчиво рекомендовали” согласиться на обмен удерживаемыми лицами в сентябре и декабре 2019 года, но они отказались, поскольку заинтересованы в рассмотрении дела.

19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Осужденный также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Ганиш должен находиться под домашним арестом. Такая мера будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение.

Ганиш просил суд признать его невиновным и оправдать.

Экс-депутата задержали в апреля 2015 года года во время выезда из Крыма на материковую часть Украины сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат находился в розыске, Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

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