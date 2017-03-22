СБУ направила запит до Білорусі щодо заяви про "табори бойовиків" в Україні

"Що стосується заяви про те, що на території України діють якісь табори по підготовці людей, нашою службою направлено відповідний запит по каналам наших контактів з правоохоронними і спеціальними органами республіки Білорусь і ми очікуємо на відповідь наших колег", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вчора, 21 березня, зробив заяву про затримання "бойовиків, які готували збройні провокації", які проходили підготовку в таборах в Україні.