СБУ направила запит до Білорусі щодо заяви про "табори бойовиків" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України направила запит до Білорусі щодо заяви президента республіки Олександра Лукашенка про розміщення на території України таборів підготовки бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Що стосується заяви про те, що на території України діють якісь табори по підготовці людей, нашою службою направлено відповідний запит по каналам наших контактів з правоохоронними і спеціальними органами республіки Білорусь і ми очікуємо на відповідь наших колег", - зазначив він.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вчора, 21 березня, зробив заяву про затримання "бойовиків, які готували збройні провокації", які проходили підготовку в таборах в Україні.