СБУ направила запрос в Беларусию относительно заявления о "лагерях боевиков" в Украине

"Что касается заявления о том, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей, нашей службой направлен соответствующий запрос по каналам наших контактов с правоохранительными и специальными органами Республики Беларусь и мы ожидаем ответа наших коллег", - отметил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 21 марта, сделал заявление о задержании "боевиков, которые готовили вооруженные провокации" , которые проходили подготовку в лагерях в Украине.