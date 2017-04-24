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СБУ на Закарпатті затримала двох прикордонників за сприяння контрабанді

СБУ на Закарпатті затримала двох прикордонників за сприяння контрабанді

Київ • УНН

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УЖГОРОЖ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Цими днями співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та відділом внутрішньї безпеки Держприкордонслужби затримали на Закарпатті двох прикордонників, які сприяли контрабанді цигарок до Європи. Повідомляють у прес-центрі СБУ, передає УНН.

“Один із керівників відділу прикордонної служби Мукачівського загону та один із начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Держприкордонслужби сприяли місцевим мешканцям у перевезенні сигарет поза пунктами пропуску. Зловмисники встановили таксу в 50-70 дол. за кожен ящик з цигарками. Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів та затримали їх на робочих місцях”, — повідомили у СБУ.

Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Водночас, як повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби України, на Закарпатті триває масштабна операція з виявлення контрабандистів. У ході спільної операції за участі військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Західного регіону, управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, прикордонної комендатури швидкого реагування Західного регіонального управління і спецпідрозділу КОРД Національної поліції України було, проведено низку обшуків в житлових, нежитлових та службових приміщеннях місцевих мешканців та окремих представників контрольних служб.

Накгадаємо, 21 квітня у Борисполі затримали заступника голови Одеського НПЗ за підозрою у фіктивному вивезенні нафтопродуктів.

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