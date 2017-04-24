СБУ на Закарпатье задержала двух пограничников при содействии контрабанде

“Один из руководителей отдела пограничной службы Мукачевского отряда и один из начальников оперативно-розыскного отдела Западного управления Госпогранслужбы способствовали местным жителям в перевозке сигарет вне пунктов пропуска. Злоумышленники установили таксу в 50-70 долл. за каждый ящик с сигаретами. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения пограничниками взяток от контрабандистов и задержали их на рабочих местах ”, - сообщили в СБУ.

Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В то же время, как сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на Закарпатье продолжается масштабная операция по выявлению контрабандистов. В ходе совместной операции с участием военной прокуратуры Ужгородского гарнизона и Западного региона, управление внутренней и собственной безопасности ГПСУ, пограничной комендатуры быстрого реагирования Западного регионального управления и спецподразделения КОРД Национальной полиции Украины было, проведен ряд обысков в жилых, нежилых и служебных помещениях местных жителей и отдельных представителей контрольных служб.

Накгадаемо, 21 апреля в Борисполе задержали заместителя председателя Одесского НПЗ по подозрению в фиктивном вывозе нефтепродуктов .