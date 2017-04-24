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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32023 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99349 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150952 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114280 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111691 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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СБУ на Закарпатье задержала двух пограничников при содействии контрабанде

СБУ на Закарпатье задержала двух пограничников при содействии контрабанде

Киев  •  УНН

 • 8179 просмотра

Ужгорож-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и отдела внутренней безопасности Госпогранслужбы задержали на Закарпатье двух пограничников, которые способствовали контрабанде сигарет в Европу. Сообщают в пресс-центре СБУ, передает УНН.

“Один из руководителей отдела пограничной службы Мукачевского отряда и один из начальников оперативно-розыскного отдела Западного управления Госпогранслужбы способствовали местным жителям в перевозке сигарет вне пунктов пропуска. Злоумышленники установили таксу в 50-70 долл. за каждый ящик с сигаретами. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения пограничниками взяток от контрабандистов и задержали их на рабочих местах ”, - сообщили в СБУ.

Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В то же время, как сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на Закарпатье продолжается масштабная операция по выявлению контрабандистов. В ходе совместной операции с участием военной прокуратуры Ужгородского гарнизона и Западного региона, управление внутренней и собственной безопасности ГПСУ, пограничной комендатуры быстрого реагирования Западного регионального управления и спецподразделения КОРД Национальной полиции Украины было, проведен ряд обысков в жилых, нежилых и служебных помещениях местных жителей и отдельных представителей контрольных служб.

Накгадаемо, 21 апреля в Борисполе задержали заместителя председателя Одесского НПЗ по подозрению в фиктивном вывозе нефтепродуктов .

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