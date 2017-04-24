СБУ на Одещині вилучила рекордну партію контрабандного амфетаміну

Правоохоронці встановили, що наркоділки надіслали до Одеського морського порту контейнер начебто з вантажем взуття з однієї з країн Середземномор’я. Серед товару, який призначався для київської фірми, було приховано 180 кг. психотропів, відомих під назвою “каптогон”.

За інформацією спецслужби, Україна використовувалася як транзитна країна для доставки наркотиків замовникам в одну з держав Близького Сходу. Вартість вилученого наркотику за цінами “чорного ринку” становить 6 млн. дол.

“Оперативники спецслужби затримали трьох злочинців під час отримання вантажу. Двом із наркоділків, громадянам іншої країни, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.305 Кримінального кодексу України”, — зазначили у відомстві.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, 24 квітня організаторів наркобізнесу затримали у Херсоні.