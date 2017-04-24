СБУ в Одесской обл. изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина

Правоохранители установили, что наркодельцы прислали в Одесский морской порт контейнер с грузом обуви с одной из стран Средиземноморья. Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг. психотропных, известных веществ под названием “каптогон”.

По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам “черного рынка” составляет 6 млн. долл.

“Оперативники спецслужбы задержали трех преступников при получении груза. Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины ”, - отметили в ведомстве.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, 24 апреля организаторов наркобизнеса задержали в Херсоне.