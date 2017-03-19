СБУ має ввести санкцій проти європейських політиків, які відвідують Крим - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН з посиланням на сайт секретаря РНБО.
“СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму,” — сказав він.
За словами О.Турчинова, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.
“Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування у Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства,” — підсумував О.Турчинов.
Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала перевірку інформації про ймовірний візит українських депутатів до анексованого Росією Криму.