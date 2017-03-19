СБУ должна ввести санкции против европейских политиков, которые посещают Крым - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на сайт секретаря СНБО.
"СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", - сказал он.
По словам Турчинова, в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО Украины будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций.
"Кроме того, проверке подлежит также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", - подытожил Турчинов.
Напомним, Служба безопасности Украины начала проверку информации о вероятном визите украинских депутатов в аннексированный Россией Крым.