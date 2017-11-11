СБУ ліквідувала на заході України центри з оформлення подвійного громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили у двох областях на заході країни діяльність нелегальних центрів, які протиправно оформлювали українцям громадянство інших країн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що ділки забезпечували "клієнтам" оформлення підробленого пакету документів, які дають право претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн Євросоюзу. Зловмисники надавали замовникам повний "пакет послуг", у тому числі підбирали двійників, із знанням іноземної мови, для відвідування закордонних дипломатичних установ", - сказано у повідомленні.
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За інформацією спецслужби, протиправною схемою скористалися понад тисяча українців, вартість комплекту підроблених документів становила до 8 тисяч євро.
Під час обшуків в офісах та за місцями проживання зловмисників оперативники СБУ вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Правоохоронці, зокрема, виявили фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу.
За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ст.358 КК України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.