СБУ ликвидировала на западе Украины центры по оформлению двойного гражданства

"Правоохранители установили, что дельцы обеспечивали "клиентам" оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспорта гражданина ряда стран Евросоюза. Злоумышленники предоставляли заказчикам полный "пакет услуг", в том числе подбирали двойников, со знанием иностранного языка, для посещения иностранных дипломатических учреждений", - сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, противоправной схемой воспользовались более тысячи украинцев, стоимость комплекта поддельных документов составляла до 8 тысяч евро.

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Во время обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников оперативники СБУ изъяли почти сто пакетов документов для оформления иностранного гражданства. Правоохранители, в частности, обнаружили фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.358 УК Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.