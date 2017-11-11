СБУ ликвидировала на западе Украины центры по оформлению двойного гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в двух областях на западе страны деятельность нелегальных центров, которые противоправно оформляли украинцам гражданство других стран. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что дельцы обеспечивали "клиентам" оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспорта гражданина ряда стран Евросоюза. Злоумышленники предоставляли заказчикам полный "пакет услуг", в том числе подбирали двойников, со знанием иностранного языка, для посещения иностранных дипломатических учреждений", - сказано в сообщении.
По информации спецслужбы, противоправной схемой воспользовались более тысячи украинцев, стоимость комплекта поддельных документов составляла до 8 тысяч евро.
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Во время обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников оперативники СБУ изъяли почти сто пакетов документов для оформления иностранного гражданства. Правоохранители, в частности, обнаружили фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.358 УК Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.