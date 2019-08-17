СБУ: "кримінальний авторитет" вибивав з бізнесменів неіснуючі борги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. СБУ в Івано-Франківській області викрила "кримінального авторитета" на вимаганні з підприємця 70 тисяч доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники СБУ викрили в Івано-Франківській області "кримінального авторитета" на систематичному вимаганні великих сум грошей з представників комерційних структур. Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово засуджений за тяжкі злочини, зокрема контрабанду наркотиків та вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для "вибивання" неіснуючих боргів з підприємців", - вказали у СБУ.
Як зазначається, у разі несплати грошей зловмисник погрожував комерсантам насильством та фізичною розправою.
"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетиром від підприємця 70 тисяч американських доларів. Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 КПК України на одній з центральних вулиць Калуша при отриманні чергового "траншу" у розмірі 10 тисяч доларів США", - додали у спецслужбі.
Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Готується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, прокурора на Волині викрили на вимаганні хабарів.