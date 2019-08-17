СБУ: "криминальный авторитет" выбивал из бизнесменов несуществующие долги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. СБУ в Ивано-Франковской области разоблачила "криминального авторитета" на вымогательстве с предпринимателя 70 тысяч долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег с представителей коммерческих структур. Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей", - указали в СБУ.
Как отмечается, в случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.
"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя 70 тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере 10 тысяч долларов США", - добавили в спецслужбе.
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, прокурора на Волыни разоблачили в вымогательстве взяток.