СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар - Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Служба безпеки України ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час офіційних заходів із вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
Як повідомили у прес-службі, СБУ послідовно розсекречувала архівні документи, які доводять свідомий факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади. Під час депортації та в перші роки після неї загинуло 46% народу, адже Сталін визначив киримли “народом зрадником”. Тільки з набуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя.
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“Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму”, — підкреслив Василь Грицак.
За його словами, Служба ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів.
“Їх героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані”, — наголосив Голова СБУ.
Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні.