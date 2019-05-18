СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар - Грицак

Как сообщили в пресс-службе, СБУ последовательно рассекречивала архивные документы, доказывающие сознательный факт геноцида крымских татар руководством советской власти. Во время депортации и в первые годы после нее погибло 46% народа, ведь Сталин определил кырымлы "народом предателем". Только с обретением Украиной независимости крымские татары смогли вернуться на родину и фактически с нуля восстанавливать свою жизнь.

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"Сегодня уже путинский тоталитаризм цинично пытается уничтожить эти достижения преступной аннексией Крыма", - подчеркнул Василий Грицак.

По его словам, Служба тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов.

"Их героические действия приближают время возвращения Крыма в Украину. Мы победим, потому что правда за нами, а виновные будут наказаны", - подчеркнул глава СБУ.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.