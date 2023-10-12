СБУ: Діані Панченко повідомлено про нову підозру

Цитата

"Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії рф проти України. Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора. Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з москви сприяє військово-політичному керівництву рф в підривній діяльності проти України", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як вказали у СБУ, зокрема, фігурантка "систематично виправдовує збройну агресію рф проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам".

Матеріали вказаного змісту Панченко, зазначають у СБУ, систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів. Окрім того, пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє» через мережу прокремлівських Телеграм-каналів, додали у спецслужбі.

"На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначили у СБУ.

Як повідомляється, оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Доповнення

У січні цього року СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).