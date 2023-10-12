СБУ: Диане Панченко сообщено о новом подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что "собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов Медведчука" Дианы Панченко и что ей сообщено о новом подозрении, передает УНН.
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"Служба безопасности задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии рф против Украины. После работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Установлено, что с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из москвы способствует военно-политическому руководству рф в подрывной деятельности против Украины", - сообщили в СБУ.
Детали
Как указали в СБУ, в частности, фигурантка "систематически оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам".
Материалы указанного содержания Панченко, отмечают в СБУ, систематически выкладывает на собственном Ютуб-канале, который насчитывает почти 1 млн пользователей. Кроме того, пропагандистские «сюжеты» и «публикации» Панченко «разгоняет» через сеть прокремлевских Телеграм-каналов, добавили в спецслужбе.
"На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.
Как сообщается, поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.
Дополнение
В январе этого года СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).