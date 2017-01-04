СБУ чекає позиції МЗС щодо заборони М.Ле Пен в’їзду в Україну

“Ми підготували для цього необхідні документи (для заборони в’їзду в Україну М.Ле Пен - ред.). Ми зараз чекаємо на офіційну позицію Міністерства закордонних справ у цьому питанні. Якби був звичайний громадянин, то, можливо, ми би не чекали позиції (МЗС - ред.). А оскільки тут є питання зовнішньої політики, звичайно, думка МЗС нас дуже цікавить”, - сказав він.

За словами О.Ткачука, якщо МЗС підтримає позицію СБУ, то СБУ винесе постанову про заборону в’їзду на територію держави Марін Ле Пен.

Нагадаємо, лідер “Національного фронту”, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.

МЗС висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен заявила про підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Як повідомляв УНН, у СБУ не виключають заборону в’їзду до України М.Ле Пен через її заяви щодо Криму.