СБУ ждет позиции МИД о запрете М.Ле Пен въезда в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо о запрете въезда на территорию Украины лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и ждет от внешнеполитического ведомства позиции по этому поводу. Об этом сказал УНН руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
"Мы подготовили для этого необходимые документы (для запрета въезда в Украину М.Ле Пен - ред.). Мы сейчас ждем официальной позиции Министерства иностранных дел в этом вопросе. Если бы был обычный гражданин, то, возможно, мы бы не ожидали позиции (МИД - ред.). А поскольку здесь есть вопросы внешней политики, конечно, мнение МИД нас очень интересует ", - сказал он.
По словам А.Ткачука, если МИД поддержит позицию СБУ, то СБУ вынесет постановление о запрете въезда на территорию государства Марин Ле Пен.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV / RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной" .
МИД выразил возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь.
Как сообщал УНН, в СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен через ее заявления по Крыму.