СБУ: агітатор з Буковини готував фейки для кремлівського пропагандиста соловйова

Деталі

Ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України, викрили на Буковині кіберфахівці СБУ.

"Серед його найпоширеніших "вкидів" - це дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з рф", - вказали у спецслужбі.

Також вказано, що він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

"Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "ток-шоу" на телеканалі "россия 1", - розповіли в СБУ.

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство рф та оселитися в одному з населених пунктів підмосков’я, зазначили у спецслужбі.

За даними слідства, зловмисником виявився житель Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України, вказали у спецслужбі.

Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Доповнення

СБУ затримала іноземного блогера, який працював на російський пропагандистський телеканал russia today і поширював в Європейському Союзі фейки про війну росії проти України.