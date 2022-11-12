СБУ: агитатор с Буковины готовил фейки для кремлевского пропагандиста соловьева

Детали

Вражеского интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировавшей Силы обороны Украины, разоблачили на Буковине киберспециалисты СБУ.

"Среди его самых распространенных "вбросов" - это сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с рф", - указали в спецслужбе.

Также указано, что он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

"Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист соловьев, с которым задержан был на прямой связи. Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для дальнейшего обнародования в провокационных сюжетах и ​​"ток-шоу" на телеканале "россия 1", - рассказали в СБУ.

За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство рф и поселиться в одном из населенных пунктов подмосковья, отметили в спецслужбе.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины, указали в спецслужбе.

Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные Телеграм-каналы страны-агрессора.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

СБУ задержала иностранного блогера, работавшего на российский пропагандистский телеканал russia today и распространявшего в Европейском Союзе фейки о войне россии против Украины.