"Сбербанк" ввів нові обмеження для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. "Сбербанк" відсьогодні запровадив нові обмеження для українців, встановивши тимчасові ліміти за кредитними картками фізичних осіб. Про це повідомляє прес-служба банку, передає УНН.
"Інформуємо про тимчасове заблокування видаткових операцій по кредитних картах для фізичних осіб. При наявності заборгованості по карті, кредитний ліміт встановлений на рівні поточної заборгованості. Погашення заборгованості здійснюється в стандартному режимі", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі кредитні карти доступні для поповнення.
"Про розблокування операцій по картах ми проінформуємо додатково", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, "Сбербанк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні.