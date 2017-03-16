"Сбербанк" ввел новые ограничения для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. "Сбербанк" с сегодняшнего дня ввел новые ограничения для украинцев, установив временные лимиты по кредитным картам физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.
"Информируем о временной блокировке расходных операций по кредитным картам для физических лиц. При наличии задолженности по карте, кредитный лимит установлен на уровне текущей задолженности. Погашение задолженности осуществляется в стандартном режиме", - говорится в сообщении.
Указано, что в настоящее время кредитные карты доступны для пополнения.
"О разблокировании операций по картам мы проинформируем дополнительно", - добавили в пресс-службе.
Напомним, "Сбербанк" ввел ограничения на снятие наличных в Украине.