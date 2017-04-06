Сайт сервісу з видачі закордонних паспортів працює зі збоями

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Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Згідно з прийнятим рішенням, українці, які мають біометричний паспорт, зможуть поїхати до ЄС без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду для туризму, відвідування родичів або друзів, або для комерційних цілей, але не для працевлаштування. Звільнення поширюється на всі країни ЄС, за винятком Ірландії і Великої Британії, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.