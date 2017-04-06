Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов работает со сбоями

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Напомним, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС .

Согласно принятому решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма , посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.