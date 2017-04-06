Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов работает со сбоями

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67317 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108581 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166477 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122136 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119975 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114319 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105427 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107322 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157498 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 11023 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сайт государственной компании "Документ" работает со сбоями, после решения Европарламента о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС, передает УНН.

По состоянию на 15.15 сайт “Документ” работает со сбоями и указана “ошибка 508”. Отмечается, что сайт не доступен через достижения превышения лимита запросов.

“Сайт временно не в состоянии обслуживать ваш запрос из-за превышения лимита. Пожалуйста попробуйте позже”, — отмечается на сайте.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС .

Согласно принятому решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма , посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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