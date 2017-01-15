Сайт президента РФ піддається хакерським атакам сотні разів на день - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сайт президента РФ ВОлодимира Путіна піддається хакерським атакам сотні разів на день, однак Росія не звинувачує у цьому Сполучені Штати Америки. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю NBC News, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“Послухайте, ми сидимо в будівлі адміністрації президента Російської Федерації, а в сусідній кімнаті розташований центральний офіс президентського інтернет-сайту, сайту президента РФ. І цей інтернет-сайт піддається атакам хакерів сотні і іноді тисячі разів в день. Деякі із цих хакерів атакують інтернет-сайт з території США, з території Китаю, з території Індії, з європейських країн тощо”, — заявив Д.Пєсков.
При цьому він наголосив, що незважаючи на це, у Кремлі не заявляють, що ці атаки були замовлені президентом США і що за ними стоїть Білий дім.
“Якщо ми скажемо це, ви подумаєте: “О, ці російські, вони, мабуть, божевільні”, — заявив прес-секретар президента РФ.
Нагадаємо, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.