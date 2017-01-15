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Сайт президента РФ подвергается хакерским атакам сотни раз в день - Д.Песков

Сайт президента РФ подвергается хакерским атакам сотни раз в день - Д.Песков

Киев • УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Сайт президента РФ Владимира Путина подвергается хакерским атакам сотни раз в день, однако Россия не обвиняет в этом Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью NBC News, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации, а в соседней комнате расположен центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день. Некоторые из этих хакеров атакуют интернет-сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, из европейских стран и т.д.", - заявил Д.Песков.

При этом он подчеркнул, что несмотря на это, в Кремле не заявляют, что эти атаки были заказаны президентом США и за ними стоит Белый дом.

"Если мы скажем это, вы подумаете: "О, эти русские, они, видимо, сумасшедшие", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.

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