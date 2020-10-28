Хакери атакували сайт передвиборного штабу Трампа

“Раніше цього вечора сайт виборчого штабу Трампа був зламаний, і ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Доступ до конфіденційних даних (хакерами) не був отриманий в зв’язку з тим, що вони, по суті, не зберігаються на сайті. Сайт відновлений”, — написав Мертан.

Протягом деякого часу користувачі, які заходили на сайт виборчого штабу американського лідера, бачили сторінку з повідомленням про те, що ресурс зламаний.

“Світ втомився від брехливих новин, щодня розповсюджуваних президентом Дональдом Трампом. Прийшов час дозволити світу дізнатися правду. Були зламані кілька пристроїв, які дали повний доступ до Трампа і його родичів”, — стверджувалось у повідомленні хакерів.

Хакери, за їхньою версією, змогли отримати доступ до “секретної інформації”, згідно з якою вашингтонська адміністрація нібито причетна до “виникнення коронавірусу”, а глава Білого дому вступив в змову з іноземними державами, щоб змінити підсумки виборів. На сторінці також були вказані адреси електронних гаманців криптовалюти.

Раніше США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ РФ.