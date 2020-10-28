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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 58569 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 83579 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 103147 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122284 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99834 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101018 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103583 просмотра

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Сайт предвыборного штаба Трампа взломали

Сайт предвыборного штаба Трампа взломали

Киев  •  УНН

 • 14093 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Неизвестные взломали во вторник сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через некоторое время его удалось восстановить. Об этом сообщил в Twitter представитель избирательной кампании Трампа Тим Мертан, передает УНН.

“Раньше в этот вечер сайт избирательного штаба Трампа был сломан, и мы работаем с правоохранительными органами по расследованию источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным (хакерами) не был добыт в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен”, — написал Мертан.

В течение некоторого времени пользователи, которые заходили на сайт избирательного штаба американского лидера, видели страницу с сообщением о том, что ресурс взломан.

“Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампа и его родственников”, — утверждалось в сообщении хакеров.

Хакеры, по их версии, смогли получить доступ к “секретной информации”, согласно которой вашингтонская администрация якобы причастна к “возникновения коронавируса”, а глава Белого дома вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалюта.

Ранее США обвинили в масштабных кибератаках шестерых сотрудников ГРУ РФ.

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