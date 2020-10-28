Сайт предвыборного штаба Трампа взломали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Неизвестные взломали во вторник сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через некоторое время его удалось восстановить. Об этом сообщил в Twitter представитель избирательной кампании Трампа Тим Мертан, передает УНН.
“Раньше в этот вечер сайт избирательного штаба Трампа был сломан, и мы работаем с правоохранительными органами по расследованию источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным (хакерами) не был добыт в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен”, — написал Мертан.
В течение некоторого времени пользователи, которые заходили на сайт избирательного штаба американского лидера, видели страницу с сообщением о том, что ресурс взломан.
“Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампа и его родственников”, — утверждалось в сообщении хакеров.
Хакеры, по их версии, смогли получить доступ к “секретной информации”, согласно которой вашингтонская администрация якобы причастна к “возникновения коронавируса”, а глава Белого дома вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалюта.
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