Савченко заявила відвід прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила відвід прокурору Олександру Климовичу через його негативні висловлювання на її адресу і адресу українських солдатів у Шевченківському райсуді Києва. Про це Савченко заявила сьогодні в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на її арешт, передає кореспондент УНН.
"Є відвід прокурору Климовичу. На минулому засіданні прокурор Климович зробив ганебний вислів – російські солдати Єрофеєв і Александров кращі за мене… Прокурор, який дозволяє собі ганьбити українських захисників, має сидіти у Росії в "следственном комитете". Людині, яка принижує мене, українських солдатів, не місце у суді", - сказала Савченко.
Сторона обвинувачення висловилася проти задоволення клопотання. Зокрема, прокурор Климович пояснив, що мав на увазі, що вказані особи не чинять теракти на території власної держави.
Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для винесення рішення.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.