КИЇВ. 29 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила відвід прокурору Олександру Климовичу через його негативні висловлювання на її адресу і адресу українських солдатів у Шевченківському райсуді Києва. Про це Савченко заявила сьогодні в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на її арешт, передає кореспондент УНН.