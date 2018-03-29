Савченко заявила отвод прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявила отвод прокурору Александру Климовичу за его негативные высказывания в ее адрес и адрес украинских солдат в Шевченковском райсуде Киева. Об этом Савченко заявила сегодня в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на ее арест, передает корреспондент УНН.
"Есть отвод прокурору Климовичу. На прошлом заседании прокурор Климович сделал позорное выражение - российские солдаты Ерофеев и Александров лучше меня... Прокурор, который позволяет себе порочить украинских защитников, должен сидеть в России в "следственно комитете". Человеку, который унижает меня, украинских солдат, не место в суде", - сказала Савченко.
Сторона обвинения высказалась против удовлетворения ходатайства. В частности, прокурор Климович пояснил, что имел в виду, что указанные лица не совершают теракты на территории собственного государства.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Как сообщал УНН, 26 марта защита народного депутата Украины Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.