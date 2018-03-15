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Савченко заявила, що у СБУ її опитали в якості свідка

Савченко заявила, що у СБУ її опитали в якості свідка

Київ • УНН

 • 8885 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що сьогодні в управлінні СБУ м.Києва та Київської області її опитали в якості свідка. Про це Савченко заявила у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.

“Луценко у черговий раз збрехав — мене викликали до СБУ як свідка. Не на допит, а на опитування. Проводив опитування інший слідчий”, — сказала Савченко.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Також Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко раніше сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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