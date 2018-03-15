Савченко заявила, что в СБУ ее опросили в качестве свидетеля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что сегодня в управлении СБУ Киева и Киевской области ее опросили в качестве свидетеля. Об этом Савченко заявила в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.
"Луценко в очередной раз соврал - меня вызвали в СБУ в качестве свидетеля. Не на допрос, а на опрос. Проводил опрос другой следователь", - сказала Савченко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Также Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Ю.Луценко ранее сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.