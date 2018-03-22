Савченко заявила, що і надалі буде "контактувати з ворогом"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявила, що і надалі буде контактувати з бойовиками, для того, щоб визволити українських полонених. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України Надія Савченко, передає кореспондент УНН.
“Якщо буде потрібно, я і надалі буду їздити до європейських політиків, я буду намагатися всіляко контактувати із ворогом, для того, щоб забрати наших людей (з полону — ред.)”, — повідомила Н.Савченко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Сьогодні, 22 березня, регламентний комітет парламенту прийняв рішення підтримати подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.