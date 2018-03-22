Савченко заявила, что и дальше будет "контактировать с врагом"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 14471 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19437 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65279 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75014 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101980 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109154 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116538 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121887 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133007 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Савченко заявила, что и дальше будет "контактировать с врагом"

Савченко заявила, что и дальше будет "контактировать с врагом"

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что и в дальнейшем будет контактировать с боевиками, для того, чтобы освободить украинских пленных. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, передает корреспондент УНН.

"Если будет нужно, я и в дальнейшем буду ездить к европейским политикам, я буду стараться всячески контактировать с врагом, для того, чтобы забрать наших людей (из плена - ред.)", - сообщила Н.Савченко.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Украинские Национальные Новости

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