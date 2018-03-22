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Савченко залишила будівлю ВР

Савченко залишила будівлю ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко на виході з сесійного залу парламенту віддала свою картку для голосування та самостійно залишила будівлю ВР. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, виходячи з сесійного залу, Н.Савченко віддала свою особисту карту для голосування співробітникам ВР.

Наразі вона покинула будівлю Верховної Ради через центральний вхід і продовжила рух вулицею Грушевського.

Раніше  Верховна Рада дозволила затримати та арештувати Савченко.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.

Раніше регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.

Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.

Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".

Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Раніше ГПУ оприлюднила відео щодо розслідування стосовно Савченко.

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