Савченко покинула здание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко на выходе из сессионного зала парламента отдала свою карточку для голосования и самостоятельно покинула здание ВР. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, на выходе из сессионного зала, Н.Савченко отдала свою личную карту для голосования сотрудникам ВР.
Сейчас она покинула здание Верховной Рады через центральный вход и продолжила движение по улице Грушевского.
Ранее Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Савченко.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.
Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.
Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" О.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Ранее ГПУ обнародовала видео по расследовании в отношении Савченко.