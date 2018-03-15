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Савченко задоволена, що її підозрюють у підготовці військового перевороту та тероризмі

Савченко задоволена, що її підозрюють у підготовці військового перевороту та тероризмі

Київ • УНН

 • 13876 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко задоволена, що правоохоронні органи підозрюють її у підготовці військового перевороту та тероризмі. Про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам по завершенню допиту в Управління СБУ у м.Києві та Київській області, передає кореспондент УНН.

“Звинувачення у підготовці до військового державного перевороту, а також у замаху терористичному на владу — це добрі звинувачення... Добрі тим, що я — офіцер Збройних Сил України. Як офіцер Збройних Сил, я давала присягу українському народові захищати українську землю. Це — аж ніяк не українській владі. Я звинувачую українську владу у злочинах проти українського народу, у всіх тих смертях, які відбулися за період діючої злочинної влади Порошенка”, — сказала Савченко.

Українці завжди вміли повставати, продовжила вона.

"Я ніколи не закликала вас на Майдани, я ніколи не хотіла кровопролиття простого народу... Я знаю, що зараз дуже багато військових, які мене чують, що військовий переворот у країні це очікувана і напевно досить правильна подія," - сказала Савченко.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко раніше сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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