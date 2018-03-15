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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37528 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42595 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Савченко довольна, что ее подозревают в подготовке военного переворота и терроризме

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко довольна, что правоохранительные органы подозревают ее в подготовке военного переворота и терроризме. Об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам по завершению допроса в Управление СБУ в Киеве и Киевской области, передает корреспондент УНН.

"Обвинения в подготовке к военному государственному перевороту, а также в террористическом покушении на власть - это хорошие обвинения... Хорошие тем, что я - офицер Вооруженных Сил Украины. Как офицер Вооруженных Сил, я давала присягу украинскому народу защищать украинскую землю. Это - отнюдь не украинские власти. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко", - сказала Савченко.

Украинцы всегда умели восставать, продолжила она.

"Я никогда не призывала вас идти на Майданы, я никогда не хотела кровопролития простого народа... Я знаю, что сейчас очень много военных, которые меня слышат, что военный переворот в стране это ожидаемое и наверняка достаточно правильное событие", - сказала Савченко.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко ранее сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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