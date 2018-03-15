Савченко довольна, что ее подозревают в подготовке военного переворота и терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко довольна, что правоохранительные органы подозревают ее в подготовке военного переворота и терроризме. Об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам по завершению допроса в Управление СБУ в Киеве и Киевской области, передает корреспондент УНН.
"Обвинения в подготовке к военному государственному перевороту, а также в террористическом покушении на власть - это хорошие обвинения... Хорошие тем, что я - офицер Вооруженных Сил Украины. Как офицер Вооруженных Сил, я давала присягу украинскому народу защищать украинскую землю. Это - отнюдь не украинские власти. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко", - сказала Савченко.
Украинцы всегда умели восставать, продолжила она.
"Я никогда не призывала вас идти на Майданы, я никогда не хотела кровопролития простого народа... Я знаю, что сейчас очень много военных, которые меня слышат, что военный переворот в стране это ожидаемое и наверняка достаточно правильное событие", - сказала Савченко.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко ранее сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.