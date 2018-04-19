Савченко сьогодні звозили на ще одну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Народного депутата Надію Савченко сьогодні возили на ще одну експертизу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН.
"Сьогодні Надію возили на експертизу (адресу, як завжди отримали ввечері напередодні). Вона, як завжди - незламна", - повідомила Проторченко.
Так, згідно з фотографіями, які опублікувала Проторченко, Савченко возили на експертизу в Київський міський центр судово-психіатричної експертизи.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурора щодо примусового відбору біологічного матеріалу у народного депутата Надії Савченко. Так, суддя не задовільнила клопотання прокурора через те, що там не зазначено, який саме біоматеріал мають взяти у Савченко.