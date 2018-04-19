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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20747 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Савченко сьогодні звозили на ще одну експертизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Народного депутата Надію Савченко сьогодні возили на ще одну експертизу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН

Савченко сьогодні звозили на ще одну експертизу

"Сьогодні Надію возили на експертизу (адресу, як завжди отримали ввечері напередодні). Вона, як завжди - незламна", - повідомила Проторченко.

Так, згідно з фотографіями, які опублікувала Проторченко, Савченко возили на експертизу в Київський міський центр судово-психіатричної експертизи.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурора щодо примусового відбору біологічного матеріалу у народного депутата Надії Савченко. Так, суддя не задовільнила клопотання прокурора через те, що там не зазначено, який саме біоматеріал мають взяти у Савченко.

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