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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Савченко сегодня свозили на еще одну экспертизу

Киев • УНН

 • 18046 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко сегодня возили на еще одну экспертизу. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, передает УНН.

Савченко сегодня свозили на еще одну экспертизу

"Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда - несокрушимая", - сообщила Проторченко.

Так, согласно фотографиями, которые опубликовала Проторченко, Савченко возили на экспертизу в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у народного депутата Надежды Савченко. Так, судья не удовлетворил ходатайство прокурора из-за того, что там не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко.

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