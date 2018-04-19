Савченко сегодня свозили на еще одну экспертизу

"Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда - несокрушимая", - сообщила Проторченко.

Так, согласно фотографиями, которые опубликовала Проторченко, Савченко возили на экспертизу в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у народного депутата Надежды Савченко. Так, судья не удовлетворил ходатайство прокурора из-за того, что там не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко.



