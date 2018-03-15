Савченко прийшла до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко у четвер зранку прийшла під стіни головного управління Служби безпеки України у Києві та області, передає кореспондент УНН.
Так, вона почала давати брифінг журналістам під стінами управління СБУ.
Напередодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв внести до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко, якщо вона не прийде на допит до СБУ.
Нагадаємо, Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. 13 і 15 березня СБУ викликала її на допит. Н.Савченко заявила, що перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЕ. Напередодні вона повернулася до України.