Савченко пришла к СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко в четверг утром пришла под стены главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области, передает корреспондент УНН.
В частности, она начала давать брифинг журналистам под стенами управления СБУ.
Накануне Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ.
Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. 13 и 15 марта СБУ вызвала ее на допрос. Н.Савченко заявила, что находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ. Накануне она вернулась в Украину.