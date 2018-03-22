Савченко прибула до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат України прибула до будівлі Головного управління СБУ у місті Києві та Київської області, розташованої за адресою Аскольдів провулок 3б. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Савченко зайшла до будівлі, але представників ЗМІ до неї не пустили.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила затримати та арештувати Савченко. Після цього правоохоронці зачитали Савченко підозру.
Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.