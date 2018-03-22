Савченко прибыла в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Украины прибыла в здание Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, расположенное по адресу Аскольдов переулок 3б. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Савченко зашла в здание, но представителей СМИ в нее не пустили.
Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Савченко. После этого правоохранители зачитали Савченко подозрение.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.