Савченко попередила про неприпустимість примусового годування себе
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Заарештований народний депутат Надія Савченко попереджає органи слідства про неприпустимість спроби її примусового годування у СІЗО. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві заявив адвокат Савченко Дмитро Бугай, передає кореспондент УНН.
“Хочу передати заяву Надії Савченко. У випадку, якщо до неї буде застосована процедура примусового годування, вона буде розцінювати це як тортури і приниження людської гідності”, — сказав Бугай.
За його словами, Савченко схудла, але виглядає нормально, кожного дня її оглядають лікарі.
Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.